Вы хотите провести деловое мероприятие и всё ещё в поисках подходящего места?



Pullman Baku Hotel предлагает Вам отличные условия для этого!

•Развлекательный Центр

•5 Переговорных Комнат

•Аудиторий на 525 человек

•Банкетный Зал на 480 человек

В отеле Pullman Baku Вы проведете удачные конференции и запоминающиеся мероприятия!

Для более подробной информации:

+994 50 290 27 30

HA8J3-SL7@accor.com