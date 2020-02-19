https://news.day.az/economy/1204406.html Проведите незабываемое мероприятие в Pullman Baku! - ФОТО (R)
Вы хотите провести деловое мероприятие и всё ещё в поисках подходящего места?
Проведите незабываемое мероприятие в Pullman Baku! - ФОТО (R)
Вы хотите провести деловое мероприятие и всё ещё в поисках подходящего места?
Pullman Baku Hotel предлагает Вам отличные условия для этого!
•Развлекательный Центр
•5 Переговорных Комнат
•Аудиторий на 525 человек
•Банкетный Зал на 480 человек
В отеле Pullman Baku Вы проведете удачные конференции и запоминающиеся мероприятия!
Для более подробной информации:
+994 50 290 27 30
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