Стоимость услуг такси в Азербайджане - одна из самых низких в мире, сообщает Day.Az со ссылкой на глобальную базу данных Numbeo.

Согласно данным, первое место в мире по дороговизне услуг такси занимает Швейцария - там за один километр пассажиру приходится платить 4,15 доллара, в Японии этот показатель составляет 3,63 доллара, а в Сальвадоре - ровно три доллара.

"В Азербайджане стоимость одного километра проезда на такси составляет 0,44 доллара (или 0,75 маната). Самое дешевое такси в постсоветском пространстве - в Узбекистане, где стоимость услуги составляет 0,2 доллара за 1 км, в России - 0,23 доллара, в Украине - 0,26 доллара, в Молдове - 0,28 доллара, в Беларуси - 0,29 доллара, в Казахстане - 0,35 доллара", - говорится в сообщении.

Напомним, что Numbeo (зарегистрирована в Сербии) является глобальной базой данных потребительских цен по ряду направлений.