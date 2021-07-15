Интеллектуальная стиральная машина AI EcobubbleTM от Samsung

Уход за вещами обычно занимает большую часть нашего свободного времени. К каждой ткани и вещи нужен свой подход, свой режим стирки, отжима и т.д. Поэтому бережная и эффективная стирка, представляет собой тщательно продуманный процесс. Согласитесь, было бы проще не настраивать раз за разом стирку. Для упрощения этих задач Samsung предлагает попробовать интеллектуальную стирку вместе с AI EcobubbleTM.

Искусственный интеллект знает все.

AI контроль, установленный на новых стиральных машинах Samsung, изучает и запоминает ваши предпочтения в стирке и в дальнейшем в зависимости от типа одежды и других составляющих может предлагать полноценный цикл стирки. Поэтому в данному случае нет необходимости каждый раз контролировать, количество оборотов при отжиме или температуру. Дополнительно AI управление обеспечивает взаимодействие между стиральной машиной и сушилкой, таким образом, что сушильная машина сама настраивает соответствующую программу сушки в зависимости от выбранной программы стирки. А интеллектуальная система Optimal Dry в новых сушилках Samsung AI Control использует три датчика: влажности, температуры и теплообмена. Для достижения наилучших результатов данные параметры в режиме реального времени регулируются на протяжении всего процесса сушки, защищая одежду от повреждений и экономя электроэнергию.

Простое управление со смартфона.

Чтобы сделать стирку еще проще, панель AI была подключена к приложению SmartThings, с помощью которой вы можете удаленно управлять процессом стирки и сушки. Приложение с легкостью предоставит информацию о циклах стирки, поможет запланировать загрузку и даст рекомендации в случае появления ошибок. К тому же, программа предложит оптимальные режимы работы в зависимости от состояния вещей. Пусть стирка подстраивается под ваш график, пока вы занимаетесь более важными вещами. Так Laundry Planner поможет вам запланировать стирку в удобное время, а функция Laundry Recipe порекомендует оптимальный цикл стирки. Дополнительно, приложение поддерживается как на IOS так и на Android платформах.

Таким образом, новые стиральные машины и сушилки Samsung оснащены технологиями, которые удовлетворяют потребности пользователей, ищущих экономичных и быстрых решений. Они сокращают время стирки, бережно относятся к тканям и оптимизируют потребление воды и электроэнергии, а благодаря использованию искусственного интеллекта, устройства открывают совершенно новые грани стирки и сушки.

Дополнительную информацию о стиральных и сушильных машинах Samsung AI EcobubbleTM можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.