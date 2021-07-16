В Азербайджане можно будет купить квартиру за 128 манатов в месяц - ДАТА
Продажа льготных квартир в двух зданиях, построенных в Сумгайыте, начнется 17 августа в 11:00 и продлится до 11:00 24 августа.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве жилищного строительства, выбор квартир состоится с 20 по 24 августа.
Процедура приобретения квартир осуществляется в электронном порядке через систему "Güzəştli mənzil" на портале "Электронного правительства" www.e-gov.az. Правом покупки квартир обладают лишь граждане, у которых есть электронный кабинет в системе "Güzəştli mənzil".
Всего на продажу будет выставлено 144 квартиры. Квартиры предлагаются с ремонтом, с кухонной мебелью, системой отопления Combi, счетчиками воды, газа и электричества.
Цены на покупку квартиры начинаются с 128 манатов в месяц.
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