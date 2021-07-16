В Азербайджан доставлены новые вагоны метро

В Баку доставлены два состава новых вагонов для ЗАО "Бакинский метрополитен", сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, еще 10 новых вагонов метро уже находятся на границе.

"В течение сегодняшнего дня новые вагоны будут доставлены в электродепо имени Наримана Нариманова для проведения наладочных работ", - сказал Мамедов.

Глава пресс-службы сообщил, что в настоящее время 75 новых вагонов находятся в эксплуатации ЗАО.

"После доставки в Баку новых вагонов их общее число составит 95", - сказал Мамедов.

Напомним, что в соответствии с соглашением, подписанным между ЗАО и российским АО "Трансмашхолдинг", в 2022 году в Баку будут доставлены еще четыре состава из 20 новых вагонов метро.