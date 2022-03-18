ВТБ (Азербайджан) продолжает осуществлять денежные переводы физических лиц в Россию посредством платежной системы CONTACT. Переводы можно отправить в Россию без открытия банковского счёта в манатах и иностранной валюте.

Согласно законодательству АР, максимальная сумма одного перевода в день без открытия счета составляет 1 000 долларов или эквивалент в других валютах.

В рамках акции до 31 марта для всех клиентов ВТБ (Азербайджан) комиссия при переводе денежных средств из Азербайджана в Россию составит 0,8%.

Осуществить перевод по системе CONTACT можно в любом филиале ВТБ (Азербайджан). При отправке платежа в РФ в манатах или долларах США получатель получит средства в рублях. Получить зачисление можно будет в любом из банков-партнеров системы CONTACT в России.

Клиенты из России также могут отправить денежные переводы в Азербайджан из любого российского банка, поддерживающего СДП CONTACT. Перевод средств доступен в рублях, получатель же получит перевод в азербайджанских манатах.

Справочно:

CONTACT - первая российская система денежных переводов и платежей. Основана в 1999 году АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО). Позволяет переводить денежные средства по всему миру и осуществлять платежи. 3 августа 2012 года платёжная система CONTACT зарегистрирована в реестре операторов платёжных систем Банка России под номером 0001. В апреле 2013 года Банк России присвоил Платёжной системе CONTACT статус социально значимой.