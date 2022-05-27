Азербайджан и Турция заключили важное соглашение в сфере аэронавигации

Между провайдерами аэронавигационного обеспечения Азербайджана и Турции подписано важное соглашение, охватывающее все аспекты комплексного аэронавигационного обслуживания.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Так, 27 мая был подписан документ между Управлением воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) при AZAL и Главным управлением государственных аэропортов (DHMİ).

При заключении соглашения стороны отметили высокий уровень профессионального взаимодействия двух организаций в деле развития аэронавигационной стратегии, а также тесные дружеские отношения братских стран - Азербайджана и Турции.

Делегация DHMİ во главе с гендиректором и председателем совета директоров Гусейном Кескином, посетившая вышку УВД в Международном аэропорту Гейдар Алиев, была проинформирована о современных технологиях, используемых AZANS. Гости также были ознакомлены с процессом управления полетов на авиашоу, проходящем в столице Азербайджана в рамках фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

В сферу деятельности DHMİ входит управление турецкими аэропортами, а также регулирование и контроль воздушного пространства Турции.