https://news.day.az/economy/1473340.html SOCAR рассматривает варианты поставок газа в Румынию - вице-президент Кянан Наджафов
SOCAR рассматривает варианты поставок газа в Румынию - вице-президент Кянан Наджафов
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) имеет 67 АЗС и три хранилища топлива в Румынии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг вице-президент SOCAR Кянан Наджафов на заседании межправительственной комиссии Азербайджан - Румыния.
По его словам, в настоящее время у SOCAR 729 сотрудников в Румынии.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве с румынскими компаниями и в настоящее время рассматриваем варианты поставок газа в Румынию", - сказал Наджафов.
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