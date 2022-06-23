SOCAR рассматривает варианты поставок газа в Румынию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) имеет 67 АЗС и три хранилища топлива в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг вице-президент SOCAR Кянан Наджафов на заседании межправительственной комиссии Азербайджан - Румыния.

По его словам, в настоящее время у SOCAR 729 сотрудников в Румынии.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с румынскими компаниями и в настоящее время рассматриваем варианты поставок газа в Румынию", - сказал Наджафов.