Какими должны быть мировые цены на нефть?

Цены на нефть нашли свой справедливый диапазон от $108 до $120 за баррель. Об этом "Прайм" заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Объективно комфортный диапазон для цен на нефть сейчас - это где-то между $108 и $120 за баррель", - отметил Галактионов.

По его словам, на следующей неделе цена на нефть может быть в нижней границе данного диапазона. Однако причин для существенного падения цен сейчас нет. Кроме того, текущая ситуация положительно сказывается на российских нефтяных компаниях, которые получают прибыль от дорогой нефти.

Он добавил, что частичное снятие коронавирусных ограничений в Китае, а также автомобильный сезон приводят к увеличению спроса на топливо. При этом высокие цены не смущают потребителей, которые доказывают, что готовы переплачивать.