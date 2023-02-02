Так Азербайджан строит новую дорогу в Шушу

Быстрыми темпами продолжается строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 километра, соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, которая берет начало от магистральной автодороги М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

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