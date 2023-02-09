Приватизация Международного банка Азербайджана не стоит на повестке.

Об этом сказал журналистам в среду начальник государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана Матин Эйнуллаев в кулуарах пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, если какой-либо государственный субъект работает с прибылью, то нет необходимости в его приватизации.

"Основной целью инвестиционного холдинга является обеспечение стабильности и прибыльной деятельности входящих в него организаций", - добавил он.

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