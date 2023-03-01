Названы прогнозы по загрузке мощностей интерконнектора Греция-Болгария

Ожидается, что загрузка мощностей интерконнектора Греция-Болгария (IGB) сохранится на уровне выше 90 процентов в 2023 и 2024 годах.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор оператора трубопровода ICGB Теодора Георгиева, передает Day.Az.

"В 2023 году ICGB как надежный оператор выполнит взятые на себя обязательства по передаче объемов газа по уже заключенным долгосрочным контрактам", - сказала она.

Георгиева отметила, что рынок природного газа в Европе в целом сейчас очень динамичен, учитывая продолжающуюся войну в Украине, а также меры, которые принимают европейские страны для преодоления ее последствий.

"На третий месяц с начала промышленной эксплуатации пропускная способность газопровода была загружена более чем на 90 процентов. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и продолжится в 2023 году и, возможно, в 2024 году, но в конечном итоге это будет определяться спросом на природный газ стран региона", - пояснила исполнительный директор.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.