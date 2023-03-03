Микаил Джаббаров назвал объем средств, выданных бизнесу в Азербайджане для субсидирования процентов по кредитам

По состоянию на первое января 2023 года в рамках механизма субсидирования процентов по существующему кредитному портфелю поступило 6 338 заявок, по 5 052 из которых были приняты положительные решения о предоставлении субсидий.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"Утвержденная сумма для субсидирования процентов по существующим займам предпринимателям составляет 71,9 миллиона манатов. Из утвержденной суммы субсидий предпринимателям выплачено уже 68,5 миллиона манатов", - говорится в публикации.

Отметим, что Фонд развития предпринимательства Азербайджана в 2022 году профинансировал 2 710 проектов малого и среднего бизнеса на сумму 104,2 миллиона манатов.

Напомним, что в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, прошедшей в январе 2023 года, председатель правления Фонда Осман Халиев сообщил, что Фонд принял новые механизмы кредитования для субъектов предпринимательства на освобожденных территориях. В рамках этого механизма выделены 450 миллионов манатов для государственной гарантии и 150 миллионов манатов для субсидирования.