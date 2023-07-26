Зарубежные инвесторы заинтересованы в ведении деятельности в Алятской СЭЗ

Зарубежные инвесторы заинтересованы в ведении своей деятельности в Алятской свободной экономической зоне.

Об этом сказал во вторник Trend председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров, передает Day.Az.

По его словам, на сегодняшний день уже четыре иностранных инвестора получили статус резидента.

"Кроме того, они уже приступили к строительству своего предприятия. В ближайшие 2-3 месяца ожидается также завершение проектировочных работ одним из резидентов. Параллельно с этим ведутся переговоры и по привлечению других компаний в нашу экономическую зону", - отметил он.

Алескеров подчеркнул, что на основе генерального плана СЭЗ на первом этапе на территории в 60 гектаров уже завершены строительные работы.

"Здесь речь идет о создании необходимой коммуникационной инфраструктуры, водной, дорожной, канализационной, энергетической и другой необходимой для ведения предпринимательской деятельности. Созданы офисные здания как для сотрудников СЭЗ, так и органов Государственного таможенного комитета", - сказал он.

Также, по словам Алескерова, продолжаются работы по оптимизации правовой базы, которая будет наиболее привлекательной для инвесторов и бизнесменов, как местного так и международного уровня.

Отметим, что 9 июля состоялась церемония открытия первого этапа Алятской свободной экономической зоны. Общая площадь Алятской СЭЗ составляет 850 гектаров. На территории площадью 60 гектаров, где ведутся работы в рамках первого этапа уже начато строительство и выполнены ряд работ. Земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам, уже готовы к ведению строительных работ. Внутри земельных участков общей площадью 297 тысяч квадратных метров предусмотрены точки подключения к водопроводной, канализационной, электрической, газовой и коммуникационной сетям. Здесь также создана готовая к использованию внутренняя и внешняя инженерно-коммуникационная инфраструктура. На главном въезде на территорию построены таможенно-пропускные пункты, здания для проведения таможенного досмотра.