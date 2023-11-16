ЕБРР связывает развитие экономики Азербайджана с возобновляемыми источниками энергии

Ключевым сектором в Азербайджане является сектор возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель комитета по инвестициям в малый бизнес Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Эндрю Макдональд в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

"Ключевым сектором в Азербайджане является сектор возобновляемых источников энергии. Правительство стремится, и это справедливо, диверсифицировать экономику, отказавшись от сильной зависимости от нефти и газа, и привлекает надежных прямых иностранных инвесторов, таких как ACWA Power и Masdar, которые действительно реализуют проекты на высоком уровне, по высоким международным стандартам, и которые обеспечивают действительно качественный переход к возобновляемым источникам энергии", - отметил он.

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