Азербайджан в центре внимания на COP28

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Ляман Зейналова

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) вчера состоялось открытие 28-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

На мероприятии, которое продлится до 12 декабря, будут обсуждаться последствия изменения климата, меры по сокращению выбросов парниковых газов. Главной темой станет предварительная оценка достижения основной цели Парижского соглашения - не допустить глобальный рост температуры на планете выше 2 °C.

Стоит отметить, что данная конференция проводится ежегодно с 1995 года. Основная цель этого мероприятия - оценить прогресс в борьбе с изменением климата в мире. Начиная с середины 1990-х годов в рамках указанной конференции обсуждался Киотский протокол, содержащий юридические обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу в развитых странах. На сессиях, проходивших в 2011-2015 годах, обсуждалось и было принято в 2015 году Парижское соглашение, которое считается важнейшим международным документом в борьбе с изменением климата. На сегодняшний день к этому соглашению присоединились 195 стран.

В ходе 26-й сессии Конференции сторон (COP26) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошедшей в Глазго в 2021 году, Азербайджан согласился к 2050 году сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов по сравнению с уровнями 1990 года и выступил с инициативой создания к 2050 году углеродно-нейтральной зоны на территориях, освобожденных от оккупации.

Учитывая, что Азербайджан становится одним из привлекательных стран для инвестирования в "зеленые" проекты, это мероприятие сулит большие возможности с точки зрения заложения фундамента еще более масштабных инициатив в этой сфере.

В указанном мероприятии ожидается участие более 100 глав государств и правительств, а также около 100 тысяч представителей.

Азербайджан будет впервые представлен павильоном на COP28.

В павильоне, построенном на площади 254 м2, планируется проводить параллельные мероприятия и семинары с различными местными, региональными и международными организациями, а также показ виртуальных экспонатов, отражающих работу, проделанную страной в области борьбы с изменением климата, а также меры по смягчению его последствий.

COP28, в которой принимают участие многочисленные представители важных заинтересованных кругов на мировом уровне, важна также с точки зрения донесения до широкой аудитории информации об экотерроре, осуществляемом Арменией на территории Азербайджана в период оккупации. В связи с этим в 2022 году на освобожденных территориях была осуществлена ​​оценочная миссия Программы ООН по окружающей среде. Указанная миссия имела значение и с точки зрения визита делегации ООН в Шушу и Гадрут впервые после Отечественной войны. Отчет, подготовленный по итогам миссии, является для Азербайджана

важным справочным документом на всех международных площадках в будущем.

Азербайджан, который является экспортером традиционной энергии, в последние годы активно работает над переходом на "зеленую" энергетику. Объявление Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов "зеленой" зоной, а также Нахчывана "зеленой энергетической зоной" и шаги, предпринятые в этом направлении, могут дать дополнительный положительный импульс и стимул отношениям с развитыми странами.

Участие Азербайджана в рамках мероприятия COP28 с большой делегацией дает возможность обсудить перспективы применения экологически чистых и энергоэффективных "зеленых" технологий.

Азербайджан пользуется большой международной поддержкой в развитии возобновляемых источников энергии. Уже заключен ряд договоров с зарубежными партнерами. Соглашения с такими компаниями, как Masdar, ACWA Power, bp, а также контракт с австралийской компанией Fortescue Future Industries на 12 гигаватт имеют стратегическое значение с точки зрения увеличения поставок энергоресурсов в Европу.

К концу года планируется сдать в эксплуатацию первую солнечную электростанцию мощностью 240 МВт. Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании и контракты по выработке 10 ГВт электроэнергии.

Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели на будущее в области ВИЭ. К 2027 году страна планирует вырабатывать 3 ГВт энергии ветра и 1 ГВт солнечной энергии с намерением экспортировать 80 процентов произведенных ресурсов. Заглядывая в будущее до 2037 года, Азербайджан ожидает расширения своих мощностей как минимум до 6 ГВт.

Недавно Азербайджан достиг важной вехи в реализации своей амбициозной энергетической стратегии, запустив Гарадагскую солнечную электростанцию мощностью 230 МВт.

С компанией Masdar были также подписаны дополнительные соглашения, предусматривающие реализацию проектов в области зеленой энергетики общей мощностью 1000 МВт. Эти проекты включают строительство солнечной электростанции мощностью 445 МВт в Билясуваре, солнечной электростанции мощностью 315 МВт в Нефтчале и ветроэлектростанции мощностью 240 МВт на территории Абшерон-Гарадаг.

Основным рынком сбыта "зеленой" энергии из Азербайджана является Европа и уже имеется конкретный проект, в рамках которого будет осуществляться поставка энергии из возобновляемых источников. Так, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии. Помимо Азербайджана, представляется возможным и присоединение Туркменистана и Казахстана к данному проекту.

Итак, Азербайджан не на словах, а на деле выполняет свои обязательства по Парижскому соглашению, которое стоит в центре обсуждений COP28. Страна реализует конкретные "зеленые" проекты, которые являются локомотивами для достижения целей по декарбонизации, и фактически направлены на обеспечение углеводородной нейтральности не только внутри страны, но и более широком регионе. Поэтому участие Азербайджана в данном мероприятии именно в этот важный период, когда мировое сообщество предпринимает ощутимые шаги для "зеленого" перехода, имеет региональное значение. Крупные контракты с влиятельными энергетическими компаниями, запуск масштабных проектов в этой сфере делают Азербайджан, некогда зарекомендовавшего себя как надежного поставщика традиционных энергоресурсов, теперь и центром притяжения "зеленых" инвестиций.