Назван объем транспортировки газа по IGB на 2023 год

По итогам 2023 года по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) транспортировано более 15,5 миллиона МВтч природного газа, как передает Day.Az об этом сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

"В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 3 миллиарда кубометров в год. IGB обеспечивает около половины внутренних потребностей Болгарии и позволяет транспортировать газ в другие страны региона. За год было зарегистрировано более 20 новых пользователей сети, что позволило расширить круг компаний, имеющих доступ к сети интерконнектора. За счет дополнительной инфраструктуры в Кырджали (Болгария) IGB уже предоставляет новый, диверсифицированный источник природного газа для местных сообществ и предприятий", - сказали в компании.

Как сообщается, в 2023 году ICGB запустила свои первые ежегодные аукционы и обеспечила более 80 процентов зарезервированных мощностей на новый газовый год.

"Также были введены квазигодовые аукционы, позволяющие резервировать мощность в точке соединения с греческим национальным оператором, что обеспечит доступ к объемам газа с терминала СПГ в Александруполисе после его ожидаемого запуска в 2024 году. Оценивая растущий рыночный интерес к этому новому маршруту, ICGB инициировала процесс увеличения мощности трубопровода до 5 миллиардов кубометров в год. Обязывающий этап процесса запланирован на лето 2024 года", - сказали в компании.

Сообщается, что независимый оператор транспортной системы также обеспечил поставки газа в Молдову и Украину по Трансбалканскому газопроводу.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

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