Когда возобновится работа нефтепровода Баку-Супса?

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили надеется, что транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Супса возобновится в 2024 году после того, как регулярная прокачка была приостановлена весной 2022 года, передает в среду Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"По использованию нефтепровода очень важна позиция азербайджанской стороны, и здесь у нас ведется интенсивный диалог, так как этот трубопровод работал под нефть Азербайджана с весны 1999 года. Сейчас обсуждается транзит по нему нефти Казахстана, а эта нефть другого типа. Я думаю, что у нас будет определенность в основных вопросах, и мы надеемся, что в этом году начнется прокачка этой нефти (Казахстана). В будущем мы думаем, что сможем переваливать более миллиона тонн нефти в год. Надеюсь, что транспортировка нефти начнется в этом году", - сказал Давиташвили.

Источник в минэнерго Азербайджана подтвердил Trend возможность прокачки по этому нефтепроводу нефти Казахстана, начиная с 2024 года.

Отметим, что Баку-Супса может прокачивать до пяти миллионов тонн нефти в год.

С весны 1999 года эта труба использовалась для транспортировки нефти с каспийского азербайджанского месторождения "Чираг", однако весной 2022 года из-за проблем с отгрузкой нефти в Черном море (танкеры сократили заходы в это море из-за военных действий РФ и Украины), было решено всю азербайджанскую нефть перебросить на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. С тех пор нефтепровод Баку-Супса фактически простаивает и предложен для эксплуатации Казахстану.

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