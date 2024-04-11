Названы цель и подробности деятельности идентификационного фонда в Азербайджане

Основная цель идентификационного фонда состоит в минимизации рисков, сопутствующих инвестированию.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала руководитель отдела инновационной экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Евгения Бикмурзина.

"Основная роль идентификационного фонда - стимулирование инвестиционного климата в Азербайджане. Иными словами, наша миссия заключается в содействии частным инвесторам и бизнес-ангелам в осуществлении инвестиций. Основная цель состоит в минимизации рисков, сопутствующих инвестированию, особенно в секторе стартапов, где вероятность неудачи составляет 90 процентов. Правительство принимает решительные меры для того, чтобы облегчить и разделить риски, с которыми сталкиваются частные инвесторы. Это позволяет стартапам на начальных этапах развития получить дополнительные средства для разработки своих продуктов. С другой стороны, для инвесторов важно иметь уверенность в том, что их первые инвестиции поддерживаются их партнерами. Таким образом, идентификационный фонд выступает в роли посредника, обеспечивая поддержку как для стартапов, так и для инвесторов на ранних стадиях инвестирования. Это способствует развитию инноваций и созданию благоприятной среды для инвестиций в республике", - отметила она.

Бикмурзина подчеркнула, что в настоящее время İRİA пытается найти бизнес-ангелов (частного венчурного инвестора) для данного фонда.

"На данный момент мы в поисках группы бизнес-ангелов готовых инвестировать в течении двух лет более 500 тысяч долларов США. Агентство инноваций и цифрового развития готово предоставить такую же сумму в совместный микрофонд, но при этом не брать долю в инвестируемых стартапах. Это позволит диверсифицировать риск для бизнес-ангелов и увеличить количество инвестиций. При этом половина инвестиций должна пойти в компании, основанные азербайджанцами. Принятие решений будет проходить с помощью инвестиционного комитета, который будет состоять из представителей нашего агентства и нескольких активных бизнес-ангелов", - добавила она.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.

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