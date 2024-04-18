Средний коридор является очень важным проектом в рамках взаимосвязанности.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай в ходе брифинга.

"Концепция взаимосвязанности имеет очень важное значение. Взаимосвязанность подвергалась серьезным испытаниям в ходе пандемии, а также в связи с конфликтами.

В этом ключе Средний коридор является весьма важным проектом. Участники данного проекта имеют стратегический подход. Именно конкурентность и диверсификация являются необходимыми аспектами взаимосвязанности", - сказал он.

По его словам, Азербайджан уделяет теме взаимосвязанности особое внимание и продолжит развивать данное направление.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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