МВФ предупредил о «прохладных 20-х» в мировой экономике

Глобальный экономический рост к концу десятилетия снизится более чем на один процентный пункт по сравнению с допандемийными показателями; если не будут применят меры, мировая экономика рискует скатиться в "прохладные 20-е". Об этом предупредила директор-распорядитель МВФ Кристаллина Георгиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Financial Times.

Составленные фондом среднесрочные прогнозы о мировой финансовой стабильности, в которых оцениваются пятилетние перспективы темпов роста, самые низкие за последние десятилетия. Такие ожидания составлены на фоне низкой производительности труда, снижения темпов глобализации и частых геополитических потрясений.

Сочетание этих причин снизит экономический рост до ничтожного уровня и станет первопричиной "народного недовольства" финансовой политикой, предупредила Георгиева. По ее мнению, влияние этого фактора особенно сильно проявится в ряде беднейших стран мира, которые могут еще сильнее отстать от других экономик. Эта тенденция и способы ее переломить - "то, о чем я думаю, когда просыпаюсь посреди ночи", призналась глава МВФ.

Пессимистичные ожидания МВФ базируются на том, что время низких процентных ставок, наступившее после мирового кризиса 2008 года, привело к неправильному распределению капитала, а это помешало инвестициям в более перспективные сферы деятельности и удержанию на рынке неэффективных компаний. Слабый уровень инвестиций стал причиной медленного роста производительности в нескольких крупных экономиках, особенно в Евросоюзе. Чиновники опасаются, что странам, особенно со стареющим населением и ограниченным бюджетом, будет непросто сломить этот тренд, отмечает FT.

Бывший глава ФРС Дональд Кон отметил, что в прошлые десятилетия "произошел целый ряд позитивных потрясений", например падение железного занавеса, интеграция Восточной Европы в Евросоюз и вступление Китая в ВТО; однако теперь таких позитивных изменений больше нет, вместо этого мировая экономика сталкивается с такими потрясениями, как пандемия и войны. "Это явно плохие новости для мировой экономики", - признал он.

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