Венгрия планирует закупать больше природного газа у Азербайджана

Венгрия планирует закупать природный газ у Азербайджана в большем объеме.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время выступления на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

"Партнерство с Азербайджаном - прекрасная возможность для нас. Впервые в истории мы будем принимать азербайджанский газ в Венгрии. Это сотрудничество будет продолжаться и в будущем. Мы намерены увеличить объемы поставок газа из Азербайджана. Азербайджанская нефть станет неотъемлемой частью энергетической корзины Венгрии", - сказал П.Сийярто.

Затронув другие сферы сотрудничества, глава МИД Венгрии подчеркнул, что одна из крупнейших венгерских фармацевтических компаний подписала документ о сотрудничестве с Азербайджаном, и со следующего года будет производить в Азербайджане до 19 видов продукции.

Напомним, что крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа MVM CEEnergy и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали ранее контракт на продажу 100 миллионов кубометров газа. SOCAR закачала в прошлом году 50 миллионов кубометров газа в хранилища Венгрии.

Отметим, что в Баку состоялось 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

На встрече прошедшей один на один между сопредседателем комиссии от Азербайджана, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и сопредседателем от Венгрии, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии связей между двумя странами и вопросах повестки дня заседания.

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