Состоялось третье заседание оргкомитета COP29

4 мая состоялось третье заседание Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает в субботу Day.Az, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Самир Нуриев в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проинформировал о работе, проделанной в рамках процесса подготовки к COP29 за время, прошедшее с последнего заседания, и о реализации Плана мероприятий по COP29.

Самир Нуриев отметил, что определены логотип и слоган COP29. По его словам, слоган COP29 - "Будем солидарны во имя зеленого мира!". Подчеркнув, что COP29 и Саммит лидеров пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе, глава Администрации Президента сказал, что в настоящее время на стадионе и вокруг него ведутся работы по проектированию и подготовке. Он добавил, что от имени Президента Азербайджанской Республики были направлены приглашения главам государств и правительств стран-участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата для участия в мероприятии.

Руководитель Администрации Президента сообщил, что глава государства на международном форуме "COP29 и зеленый взгляд на Азербайджан", Петерсбергском климатическом диалоге и VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу представил информацию об основных направлениях, отражающих позицию Азербайджана по вопросам COP29 и изменению климата. Председатель оргкомитета отметил, что Азербайджан активно участвует в важных международных мероприятиях в области борьбы с изменением климата, включая весеннюю сессию Всемирного банка в Вашингтоне и Петерсбергский климатический диалог, и подчеркнул важность проведения серьезной подготовительной работы к Боннской конференции по изменению климата, которая состоится в июне.

Говоря о приоритетах Азербайджана во время COP29, Самир Нуриев отметил, что подготовка повестки председательства в COP29 находится на завершающем этапе. Он подчеркнул, что начал работу официальный интернет-сайт COP29, в местных СМИ широко освещается процесс, связанный с COP29, ведется активная работа с иностранными СМИ, в авторитетных международных изданиях публикуются интервью команды COP29.

Самир Нуриев также проинформировал о проделанной в Азербайджане работе в связи с "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Затем выступил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, который проинформировал о процессе подготовки Азербайджана к председательству в COP29, визитах команды COP29 в зарубежные страны и проведенных встречах.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров предоставил информацию о работе, проводимой в организационно-логистической сфере в рамках подготовки к COP29.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев сообщил, что определен предварительный список государственных и частных медицинских учреждений, которые будут задействованы в качестве поставщиков медицинских услуг во время COP29, а также то, что волонтеры здравоохранения будут задействованы в деятельности медицинских учреждений и колл-центра службы скорой медицинской помощи.

Депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева проинформировала о работе, проводимой на парламентском уровне в связи с COP29, в том числе об активном сотрудничестве между Милли Меджлисом и Межпарламентским союзом.

Заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана, руководитель Секретариата оргкомитета COP29 Хабиб Микаиллы выступил по вопросам деятельности Секретариата, координации работы государственных органов, оказания институциональной поддержки команде президента COP29.

Заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор по "COP29 Азербайджан" Эльнур Солтанов рассказал о вкладе Азербайджана, определенном на национальном уровне, а также о работе, проводимой с частным сектором и молодежью.

Основатель платформы ""SmartNation" Шабнам Мамедова рассказала о роли инноваций и смарт-технологий в борьбе с изменением климата.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев проинформировал об инициативах, включенных в повестку председательства COP29, обсуждениях с различными странами и переговорными группами и подготовке к переговорному процессу.

Председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев проинформировал об упрощении визовых процедур для лиц, которые будут участвовать в COP29.

Председатель правления Cоциально-экологического центра "Экосфера" Фируза Султанзаде рассказала о роли гражданского общества в COP29 и обеспечении участия в мероприятии НПО, связанных с экологией.

В завершение заседания были даны поручения по реализации Плана мероприятий, связанных с организацией и проведением COP29, и другим соответствующим вопросам.

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