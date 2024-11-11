Необходимо понимать, как средства NCQG используются для выполнения соответствующих индикаторов

Необходимо понимание того, как средства NCQG (Новой количественной цели по климатическому финансированию) используются для выполнения соответствующих индикаторов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель Центра совместных исследований и разработок Партха Хефаз Шайх в ходе панельной дискуссии на тему "Выполнение Парижского соглашения и обеспечение справедливого и законного распределения климатического финансирования для наиболее уязвимых стран".

По его словам, в мире существует проблема безопасности.

"С другой стороны, нам нужно понимать, что у нас есть Глобальная цель по адаптации (Global Goal on Adaptation, GGA) и ряд соответствующих индикаторов. Существует множество аспектов и это включает меры по смягчению последствий, адаптации, компенсации потерь и поддержания баланса. Особое внимание уделено Новой количественной цели по климатическому финансированию (New Collective Quantified Goal, NCQG) и Глобальной цели по адаптации (GGA). Теперь у нас есть индикаторы, которые необходимо соблюдать. Важно понять, как средства из NCQG используются для выполнения этих индикаторов - это вопрос, требующий внимания всей структуры Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) и процесса переговоров. Нам нужна ясность в том, какие подходы и средства будут задействованы для достижения этих целей. Это заслуживает общего внимания, и мы надеемся, что переговорщики и все участники представят детальный анализ этого вопроса", - добавил Партха Хефаз Шайх.

Он отметил, что также важно учитывать, как соблюдаются индикаторы Глобальной цели по адаптации (GGA).

"Это те ожидания, которые общество Бангладеш возлагает на переговорщиков, надеясь, что они начнут обсуждать и детально анализировать эти вопросы. У нас есть только один мир, и мы должны думать об этом. Преодолевая границы, нужно помнить об уязвимых людях по всему миру", - отметил Партха Хефаз Шайх.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября.

Это мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в этом регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие высшего уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что климатическое финансирование является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства по достижению 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.