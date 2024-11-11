Микаил Джаббаров на переговорах с вице-президентом ЕБРР

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с первым вице-президентом Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, сообщает Day.Az.

На встрече было отмечено проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), активное участие нашей страны в глобальных климатических действиях и успешное партнерство с ЕБРР по различным направлениям. Подчеркнуто, что продвижение зеленой экономики занимает важное место в целях социально-экономического развития Азербайджана. В ходе встречи обсуждены шаги, которые необходимо предпринять в целях усиления совместной деятельности в сфере зеленой экономики, использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, поддержки государственно-частного партнерства, реализации инфраструктурных проектов и в других сферах. Отмечена важность диверсификации сотрудничества в направлении перехода к низкоуглеродным решениям в сфере энергетики. Обсуждены перспективы платформ, которые укрепят партнерство Азербайджана и ЕБРР в рамках COP29.

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк отметил эффективное сотрудничество Банка с нашей страной и важность мероприятий, проводимых в рамках COP29. По его словам, богатый экономический потенциал Азербайджана создает перспективы для расширения отношений, и поддержка Банком Азербайджана будет и дальше продолжаться.

Стороны обменялись мнениями о пользе отношений Азербайджан-ЕБРР для устойчивого развития и эффективных мер по борьбе с изменением климата, а также перспективах совместных проектов.