COP29 организована на высшем уровне.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".

"Прежде всего, я хотел бы поздравить председательство Азербайджана за организацию этой COP. Всё работает безупречно. У меня есть определенный опыт участия в COP. Конференция СОР29 организована на высшем уровне. Также хочу поздравить с первым решением, принятым вчера. Это хороший старт работы на этой COP", - сказал он.

Отметим, что в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.