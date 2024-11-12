COP29 организована на высшем уровне - гендиректор IRENA
COP29 организована на высшем уровне.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".
"Прежде всего, я хотел бы поздравить председательство Азербайджана за организацию этой COP. Всё работает безупречно. У меня есть определенный опыт участия в COP. Конференция СОР29 организована на высшем уровне. Также хочу поздравить с первым решением, принятым вчера. Это хороший старт работы на этой COP", - сказал он.
Отметим, что в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.
Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.
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