COP29 очень своевременна по двум причинам.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности"

"IRENA тесно сотрудничала с председательством COP28 в прошлом году. Мы предоставляли анализ и оценки на основе принципов "Тройки", а также способствовали соглашению и обязательствам стран присоединиться к инициативе. Неделю назад на предварительной COP мы представили наш отчет вместе с "Тройкой" и Глобальным альянсом по возобновляемым источникам энергии. Вчера мы представили наш прогноз. Должен сказать, что, исходя из моего опыта, мы пытались подготовить выводы по всем главам таким образом, чтобы переговорщики могли использовать эти элементы и рекомендации для достижения окончательного соглашения на этой COP", - сказал он.

По словам гендиректора, эта COP очень своевременна по двум причинам.

"Во-первых, для демонстрации политической приверженности новым финансовым целям; важно не столько количество, сколько сам сигнал, что обязательства неизменны. Также важно, потому что это последняя COP перед новым дополнением NDC. Мы надеемся на ясные и конкретные рекомендации для исторического результата, которые дадут странам-членам ориентиры. Очевидно, что мы движемся к новой энергетической системе, которая в значительной мере будет основана на возобновляемых источниках, дополняемая зелёными добавками и устойчивым использованием биомассы. Никто не может остановить этот процесс. Вопрос лишь в том, успеем ли мы вовремя в борьбе с изменением климата. Мы строили инфраструктуру для централизованной системы на ископаемых топливах 100 лет, а теперь мы должны через NDC и другие обязательства преодолеть структурные барьеры для добавления большего числа возобновляемых источников в сети. В первую очередь нам нужны гибкие, сбалансированные и взаимосвязанные сети. Кто-то должен уделить этому приоритетное внимание, а многосторонние финансовые учреждения должны это понимать", - сказал он.