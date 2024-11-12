Financial Times: Первый день COP29 завершился победой Азербайджана

Ведущие мировые СМИ написали о первом крупном успехе, достигнутом в первый день проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) - достижении консенсуса по стандартам создания кредитов выбросов углекислого газа.

Как сообщает Day.Az, в статье издания Financial Times говорится:

"На климатическом саммите COP29 достигнута договоренность о запуске многомиллиардных углеродных рынков, регулируемых правилами ООН по выбросам. Несмотря на избрание Дональда Трампа на прошлой неделе, страны пытаются показать, что борьба с изменением климата будет продолжаться и в будущем. Прогресс на первых переговорах побудил COP29 принять правила на глобальных рынках для торговых инструментов, отражающих уровень выбросов углекислого газа.

Торговля выбросами углерода станет победой для Азербайджана, который проводит COP29 в преддверии жестких переговоров по другим формам финансирования. Это может помочь крупным загрязнителям сократить объемы своих выбросов и собрать часть денежных средств, которые понадобятся развивающимся странам для адаптации к последствиям изменения климата".

Это был "редкий яркий момент сотрудничества и прогресса на COP29", цитирует влиятельное британское издание Фитри Вуландри, аналитика компании Waite, предоставляющей данные о выбросах углерода.

"На двухнедельном климатическом саммите COP29 страны в понедельник разрешили стандарты качества углеродных квот, необходимые для запуска поддерживаемого ООН глобального углеродного рынка, который будет финансировать проекты по сокращению выбросов парниковых газов", - отмечается в статье журналистов агентства Reuters Вирджинии Фурнетт и Кейт Абнет.

Зеленый свет был дан в результате досрочного соглашения в первый день конференции ООН в Баку. "Хотя победа Дональда Трампа на выборах в США снизила ожидания, правительства намерены подписать соглашение о климатическом финансировании".

В статье со ссылкой на мексиканского ученого-климатолога Хуана Карлоса Бруно, в настоящее время являющегося консультантом Abatable, отмечается, что углеродные кредиты теоретически позволяют странам или компаниям в любой точке планеты платить за проекты, которые сокращают выбросы CO2 или удаляют его из атмосферы, и использовать кредиты, полученные от этих проектов, для компенсации собственных выбросов.

Агентство Reuters отмечает, что Международная ассоциация торговли выбросами - рабочая группа, поддерживающая глобальные углеродные рынки, подчеркнула, что общий объем торговли на поддерживаемом ООН рынке может принести 250 миллиардов долларов в год к 2030 году и сократить производство на 5 миллиардов метрических тонн углерода каждый год.

По словам корреспондента Bloomberg Джона Эйнгера, участники переговоров по климату добились прогресса в первый день климатического саммита COP29, согласовав правила глобального углеродного рынка, управляемого Организацией Объединенных Наций. В статье подчеркивается: "Сторонники утверждают, что новый рынок станет "золотым стандартом" торговли выбросами, открывая путь для миллиардов долларов финансирования проектов по сокращению выбросов в развивающемся мире. Покупатели, в основном из богатых стран, смогут достичь своих климатических целей, получая кредиты от проектов, направленных на снижение загрязнения.

Правила, получившие название "Статья 6.4" после первоначальных предложений в рамках Парижского соглашения 2015 года, диктуют, как страны торгуют квотами на выбросы углерода через рынок, управляемый ООН.

The Guardian приводит слова президента COP29 Мухтара Бабаева, в опубликованной статье об этом важном соглашении: "Мы приветствуем этот позитивный момент. Это дух компромисса для успеха всех наших дискуссий в Баку".

В статье говорится: "Углеродные рынки являются поляризующей силой в климатической политике. Сторонники этого консенсуса говорят, что это поможет направить критически важные фонды на спасение планеты. Усилия по согласованию правил углеродного рынка, известных на языке СОР как Статья 6".

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.