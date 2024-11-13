Хорватия привержена декарбонизации своей энергетической системы и ускорению перехода к "зеленой" экономике, при этом Международное энергетическое агентство предупреждает о скором росте потребления ископаемого топлива.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, выступая с заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наше будущее зависит от того, насколько смело мы будем действовать. Отказ от ископаемого топлива является не только климатической, но и экономической необходимостью. Мы вносим свой вклад, поддерживая наших соседей, начиная с Боснии и Герцеговины, в повышении устойчивости к изменению климата и усилении мер по смягчению последствий. Наши достижения и инвестиции в возобновляемые источники энергии отражают нашу приверженность делу", - сказал он.

По словам премьер-министра, в 2022 году возобновляемые источники энергии составили 29,5 процента от общего объема потребления энергии в стране, и этот показатель продолжает расти. Благодаря таким проектам, как "зеленый водород" и развитие геотермальной энергетики, страна стремится к тому, чтобы к 2030 году доля возобновляемых источников энергии составляла 42,5 процента. Для обеспечения устойчивости при перебоях в работе решающее значение имеют инвестиции в гидроаккумулирующую энергетику, и Хорватия обладает большим потенциалом в этой области. Усилия страны показывают, что экономический рост и экологическая ответственность могут сосуществовать.

Андрей Пленкович подчеркнул, что Хорватия не связывает свой значительный экономический рост с выбросами CO2, сохраняя уровень выбросов углекислого газа значительно ниже среднего по ЕС.

"Мы стремимся защищать нашу окружающую среду и биоразнообразие, работая над сохранением 30 процентов Адриатического моря в рамках Глобальной программы по сохранению биоразнообразия. Мы расширяем наши энергетические обязательства на международном уровне, примером чего является инициатива "Чистая энергия для островов ЕС", запущенная во время нашего председательства в Совете ЕС", - сказал он.

Он добавил, что Хорватия продвигает передовые технологии, которые преобразуют пластик, текстиль, ил и биогенные отходы, не подлежащие вторичной переработке, в водород с нулевым уровнем выбросов. Это нововведение решает проблему загрязнения окружающей среды и доступа к энергии, одновременно сокращая выбросы метана.