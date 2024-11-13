Азербайджан справился с таким большим и важным мероприятием, как COP29

Мы знаем, насколько тяжелым бременем является планирование такого большого и важного мероприятия, как COP29, в короткие сроки, и Азербайджан справился с этим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глобальный председатель Boston Consulting Group и сопредседатель Alliance of CEO Climate Leaders Рич Лессер, выступая на пленарной сессии "Сила сотрудничества: объединяющие силы для чистого нуля" в рамках саммита мировых лидеров по климату на COP29.

Он отметил, что все были очень впечатлены качеством организации всего этого мероприятия.

"Я думаю, что все глобальное климатическое сообщество глубоко благодарно за это", - сказал он.

Говоря о климатическом финансировании, Р.Лессер подчеркнул, что мы должны расширить финансовую повестку дня с миллиардов до триллионов.

"Невозможно, чтобы правительства могли самостоятельно предоставлять финансирование на этом уровне своим странам или друг другу. Для меня начало COP29 и, наконец, прогресс в определении статьи 6.4 могут повлиять на климатическое финансирование", - сказал Р.Лессер.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.