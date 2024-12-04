Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в аграрной сфере

Обсуждено усиление правовой договорной базы между Азербайджаном и Иорданией в аграрной сфере, создание совместной рабочей группы между двумя странами в области сельского хозяйства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Отмечается, что министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Иордании в Азербайджане Омаром Баракатом Аль-Нахаром.

На встрече министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сказал, что тесные дружеские связи, существующие между нашими странами, позволяют развивать сотрудничество во всех сферах, в том числе в области сельского хозяйства. Проинформировав гостя о государственной поддержке аграрного сектора в Азербайджане, министр отметил, что наша страна заинтересована в расширении сотрудничества в аграрной сфере с Иорданией.

Стороны обсудили вопросы укрепления договорно-правовой базы между Азербайджаном и Иорданией в аграрной сфере, создания совместной рабочей группы между двумя странами в области сельского хозяйства, увеличения торгового оборота сельскохозяйственной и пищевой продукции, участия предпринимателей из Иордании в Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке (Caspian Agro) и другие вопросы. Было подчеркнуто, что между двумя странами существует большой потенциал для расширения взаимодействия в области сельского хозяйства.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.