Азербайджан - надежный партнер, вносящий вклад в энергобезопасность Европы

Азербайджан является надежным партнером, вносящим весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейскую комиссию, об этом сказал комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного строительства Дэн Йергенсен в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Брюсселе, на которой стороны обсудили стратегическое энергетическое партнерство между ЕС и Азербайджаном.

Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам устойчивого сотрудничества в сфере поставок природного газа, в частности через Южный газовый коридор, а также возможности расширения связей в области "зеленой" энергетики и интеграции энергетических рынков региона в соответствии с новой Стратегией ЕС по Черноморскому региону, принятой Еврокомиссией.

"Азербайджан - надежный партнер, вносящий вклад в энергетическую безопасность Европы. Помимо поставок газа, мы продолжаем совместную работу в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, энергетическая инфраструктура и сокращение выбросов метана. Сегодняшний диалог стал очередным шагом на пути к созданию ориентированного на будущее и взаимовыгодного стратегического энергетического партнерства", - отметил комиссар Йергенсен.

На встрече были продолжены обсуждения, начатые на 11-м Министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м Министерском заседании Консультативного совета по "зеленой" энергетике, которые прошли в апреле в Баку.