Визит Рухани в Азербайджан откроет новые возможности для экономического сотрудничества - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Визит президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан откроет новые возможности для расширения экономических связей между двумя странами и развития двустороннего инвестиционного сотрудничества.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Центра экономического и социального развития Азербайджана, эксперт Вугар Байрамов, передает Day.Az.

"В данный момент одной из основных задач является расширение двустороннего товарооборота, который пока не отвечает интересам сторон. Здесь уже наблюдается позитивная динамика. Сегодня Иран является крупным инвестором в ненефтяной сектор экономики Азербайджана, в частности в сферу фармацевтики, автомобильную промышленность, где уже реализуются конкретные проекты", - сказал Байрамов, добавив, что иранские компании также заинтересованы в сотрудничестве в банковском секторе и в сфере услуг.

Эксперт также отметил важность реализации проекта железной дороги "Север-Юг", которая призвана объединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией.

"Реализация проекта "Север-Юг" позитивно влияет на сотрудничество Азербайджана и Ирана, и их позицию в регионе. Этот проект способствует развитию двустороннего экономического сотрудничества и увеличению объемов грузоперевозок, что приведет к росту транзитных доходов обеих стран", - подчеркнул Байрамов.

Другой приоритетной сферой сотрудничества, по словам эксперта, является энергетика.

"Сегодня, в частности, обсуждается присоединение Ирана к проекту "Южный газовый коридор". В повестке дня также совместная разработка нефтяных месторождений в Каспийском море", - отметил Байрамов.

Президент Ирана Хасан Рухани прибудет в Азербайджан завтра с двухдневным официальным визитом. В рамках визита ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве. Президент Ирана также примет участие в открытии автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне и железной дороги Астара-Астара.

Отметим, что по итогам 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 257 миллионов долларов, что на 16 процентов больше показателя 2016 года. По итогам января-февраля 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил около 43 миллионов долларов.

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