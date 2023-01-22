В Японии создали первый в мире анализатор вкуса лапши

В Японии изобрели первый в мире анализатор вкуса лапши, пишет Oddity Central. По словам создателей, прибор способен сделать вывод за считанные секунды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторами проекта стал местный производитель собы и сельскохозяйственный факультет университета Синсю. Высокотехнологичное устройство применяет ультрафиолетовую светодиодную флуоресценцию к примерно двум граммам гречневой муки и измеряет уровни фосфолипидов, белков и других веществ в ней. В течение нескольких секунд на светодиодном дисплее отображаются оценки вкуса в четырех различных категориях: вкус, аромат, зрелость, свежесть.

"Мельники полагались на знания квалифицированных рабочих для оценки вкуса, но я хотел оценить вкус собы в числовой форме и объективно показать качество лапши", - рассказал Наоя Симидзу, один из разработчиков.

Изобретатели уже получили патент на свое устройство и уверены, что владельцы ресторанов и другие организации будут заинтересованы в его покупке. Аппарат может оказаться полезным и для фермеров, занимающихся выращиванием гречихи, поскольку он поможет им доказать качество своего продукта.