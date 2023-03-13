Чем ещё полезна средиземноморская диета?

Средиземноморская диета защитила женщин от осложнений во время беременности. Такое питание в целом снижает уровень воспаления в организме.

Средиземноморская диета, основанная на большом количестве овощей, фруктов, рыбы, орехов, оливкового масла, считается едва ли не панацеей. Говорят, что она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, сахарного диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Теперь учёные добавили в список ещё один пункт.

Новое исследование подтверждает, что более здоровое питание связано с более низким риском неблагоприятных исходов беременности. Так, риск преэклампсии снизился на 28%. Для преэклампсии характерно повышение кровяного давления и наличие белка в моче.

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