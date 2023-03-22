Мужчина похудел на 21 килограмм за три месяца и раскрыл секрет своего успеха

Проживающий в Канаде индиец Авджит Сингх сумел сбросить 21 килограмм лишнего веса за три месяца благодаря домашней еде и физической активности. Секрет своего успеха он раскрыл изданию The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летний Сингх рассказал, что учится на стоматолога в Канаде. Он всегда любил как следует поесть, но на родине вел здоровый образ жизни. Однако после переезда на другой конец света с этим начались проблемы. Днем мужчина учился, а вечером подрабатывал, так что у него не было времени готовить самостоятельно. Индиец питался фастфудом и скоро начал толстеть.

Сингх решил похудеть после того, как его вес перевалил за 106 килограммов. У мужчины появились проблемы со здоровьем, и он обратился к диетологу. Так как индиец много работал, врач посоветовал ему сократить количество потребляемой пищи, но сделать ее более калорийной. Сингх начал завтракать яйцами, приготовленными с большим количеством оливкового масла, на обед он съедал домашнюю тортилью с калорийной начинкой, а ужинал полноценным блюдом из курицы или другого мяса с обжаренными овощами.