Назвали мешающую похудеть полезную еду

Специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран назвал россиянам мешающую похудеть полезную еду. Его комментарий публикует "Вечерняя Москва", передает Day.Az.

Замедлить потерю веса способно авокадо, если употреблять больше половины плода в день, отметил диетолог. Кроме того, навредить фигуре могут свежевыжатые соки, которые сильно повышают уровень глюкозы в организме, а также продукты с низким процентом жирности, зачастую содержащие много сахара.

В то же время собеседник издания призвал обратить внимание на калорийные протеиновые перекусы, а также гранолу и мюсли. "Еще один модный аналог здорового завтрака на базе овсянки. Чтобы сделать кашу более вкусной и полезной, в нее добавляют орехи, семена, сушеные ягоды, сухофрукты. Эти продукты очень полезны, но они увеличивают калорийность блюда. Кроме того, гранола - это овсяные хлопья, запеченные с медом или сиропом, что еще прибавляет калории", - объяснил Дюран.