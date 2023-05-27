Нутрициолог назвала главное правило приема пищи

Главное правило приема пищи назвала в интервью "Мосленте" врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она посоветовала всегда концентрироваться только на этом действии, не отвлекаясь на другие факторы, передает Day.Az. "Организм человека устроен так, что во время еды любой сильный раздражитель гарантированно переключает внимание на себя. Есть даже "эффект попкорна" - за просмотром интересного фильма можно незаметно для себя съесть ведро соленой кукурузы - вы вряд ли смогли бы съесть такой объем, не погрузившись в действие на экране", - пояснила она.

По словам специалиста, этим трюком часто пользуются родители малышей, включая им на экране смартфона или планшета мультфильмы. Так, незаметно для себя ребенок может съесть большую тарелку еды, от которой ранее он отказывался. Мещерякова подчеркнула, что подобные действия негативно сказываются как на детях, так и на взрослых.

Для того, чтобы процесс пищеварения работал правильно, организм должен выделять ферменты и желудочный сок. Этого, по словам диетолога, можно добиться только тогда, когда человек концентрируется на еде и ее вкусе, а не на фильме или интересном разговоре.

"И самое важное: сильный отвлекающий фактор - это тотальное снижение контроля за качеством пищи. Как итог - набор лишнего веса и трансформация пищевых привычек", - отметила эксперт в области здорового питания.

На один прием пищи специалист рекомендует отводить 15-30 минут. В это время следует исключить любые негативные источники информации, а также соцсети и телевизор. Так человек включается в правильный процесс пищеварения и сможет получить от еды удовольствие и пользу, заключила Мещерякова.