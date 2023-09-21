Грибной суп из шампиньонов
Приготовить этот вкусный грибной суп из шампиньонов, сможет любая хозяйка, а найти эти вкусные и доступные грибы можно почти в каждом магазине, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Ингредиенты:
Вода 1,5 л
Шампиньоны свежие 5-6 шт
Картофель 2 шт
Морковь 1 шт
Луковица 1 шт
Растительное масло 2 ст. л.
Петрушка (зелень)по вкусу
Сольпо вкусу
Приготовление:
Морковь нарезать соломкой, лук мелко нашинковать.
В кастрюле на растительном масле обжарить овощи.
Грибы крупно нарезать.
Добавить грибы и обжарить 2-3 минуты.
Картофель очистить и нарезать кубиками.
Добавить картофель в кастрюлю.
Добавить кипяток и поставить варить.
Посолить и добавить мелко нашинкованную зелень петрушки.
Грибной суп из шампиньонов готов. Разлить по тарелкам и подавать к столу.
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