Грибной суп из шампиньонов
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Приготовить этот вкусный грибной суп из шампиньонов, сможет любая хозяйка, а найти эти вкусные и доступные грибы можно почти в каждом магазине, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:
Вода 1,5 л
Шампиньоны свежие 5-6 шт
Картофель 2 шт
Морковь 1 шт
Луковица 1 шт
Растительное масло 2 ст. л.
Петрушка (зелень)по вкусу
Сольпо вкусу

Приготовление:

Морковь нарезать соломкой, лук мелко нашинковать.

Морковь нарезать соломкой, лук мелко нашинковать.

В кастрюле на растительном масле обжарить овощи.

В кастрюле на растительном масле обжарить овощи.

Грибы крупно нарезать.

Грибы крупно нарезать.

Добавить грибы и обжарить 2-3 минуты.

Добавить грибы и обжарить 2-3 минуты.

Картофель очистить и нарезать кубиками.

Картофель очистить и нарезать кубиками.

Добавить картофель в кастрюлю.

Добавить картофель в кастрюлю.

Добавить кипяток и поставить варить.

Добавить кипяток и поставить варить.

Посолить и добавить мелко нашинкованную зелень петрушки.

Посолить и добавить мелко нашинкованную зелень петрушки.

Грибной суп из шампиньонов

Грибной суп из шампиньонов готов. Разлить по тарелкам и подавать к столу.