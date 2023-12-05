Развеян известный миф о завтраке

Если у человека отсутствует чувство голода, то завтракать ему необязательно, уверена врач-диетолог Елена Тихомирова.

Как передает Day.Az, популярный миф о необходимости утреннего приема пищи она развеяла в беседе с Gazeta.Ru.

Тихомирова заявила, что не будет вреда для здоровья, если человек поест не сразу после пробуждения, а через пару часов, когда почувствует голод. По словам врача, каждый организм индивидуален и не всем подходит правило, гласящее, что для запуска метаболизма необходимо осуществлять первый прием пищи рано.

Диетолог подчеркнула, что часто не привыкший рано завтракать человек после еды вместо прилива энергии может почувствовать себя вялым и сонливым. "Но если он знает, что, пропустив завтрак, потом пропустит и обед, а после наестся на ночь, то это плохо", - предупредила Тихомирова.

В заключение врач призвала не пропускать завтрак пациентам с гастритом и язвой, так как им необходимо придерживаться лечебного режима питания.

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