Как искусно приготовить нежнейшего французского кукурузного цыпленка?

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram методом приготовления нежнейшего французского кукурузного цыпленка.

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Цыпленок. Для жарки целой тушки лучше, конечно, использовать цыплят весом менее 1 кг! Тогда и процесс готовки не затянется и похрустите вы не только корочкой, но и косточками, предварительно умяв сочнейшее мяско, обволакивающее эти самые косточки Идеальны для подобных изысков маленькие (размером с ладошку) французские кукурузные цыплята, которые вскармливаются за всю свою короткую жизнь исключительно кукурузой (оттого и желтоватый оттенок).

Ножницы для разделки птицы. Определенно must have на кухне среди всех кухонных гаджетов! Больше инфо про полезные кухонные гаджеты в разделе IGTV. Ножницы - спасение как для новоиспеченных хозяюшек, которые не знают как разделать свежую курочку на кусочки для того же соуса, ну и для хозяюшек со стажем! Нарезать аккуратно готовую курицу лявянги? Легко! Отделить позвоночник от тушки? Еще легче!

Чугунная сковорода. А как вы думали- почему у наших бабушек и прабабушек всегда было и есть вкусно?! Потому что почти все блюда они готовили на чугунных сковородах! Вообще чем тяжелей сковорода, тем вкусней получаются в ней блюда (прости, алюминий)!

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