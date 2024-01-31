Манные биточки - ФОТО - РЕЦЕПТ
Манные биточки, это идеальный выбор для завтрака или перекуса, который не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, нежные и легкие, они просто тают во рту.
Ингредиенты:
Молоко500 мл
Крупа манная120 г
Яйцо1 шт
Сахар2 ст. л.
Ванильный сахар1 ч. л.
Соль1/4 ч. л.
Приготовление:
Чтобы приготовить манные биточки, нужно в сотейнике вскипятить 500 миллилитров молока.
Добавить 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара и 1/4 чайной ложки соли.
Добавить 120 грамм манной крупы.
И, помешивая, сварить очень густую манную кашу.
Переложить манную кашу в миску и немного остудить. Добавить куриное яйцо.
Хорошо перемешать массу для манных биточков.
Влажными руками сформировать небольшие шарики и приплюснуть их.
На плоское блюдо высыпать 2 столовые ложки муки.
Обвалять каждый манный биточек в муке.
На сковороде разогреть 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла.
Выложить в сковороду манные биточки и обжарить с каждой стороны по 2-3 минуты на среднем огне.
Выложить манные биточки на блюдо.
Манные биточки готовы. Можно подавать к столу.
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