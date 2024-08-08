Польза и вред изюма: в чем его изюминка

Как и виноград, из которого его делают (а обычно это либо сорт кишмиш, либо коринка, либо дамские пальчики), изюм является отличным источником антиоксидантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, они помогают бороться с причинами болезней сердца и некоторых видов рака. Кроме того, антиоксиданты улучшают работу иммунной системы.

Также в изюме содержится большое количество полезных элементов. Среди них магний, который тоже поддерживает иммунитет. Однако у него есть и другие свойства. Это вещество влияет на расслабление мышц и работу нервной системы, в том числе увеличивает скорость нервных импульсов и помогает справиться со стрессом. В изюме также много калия (в ста граммах сухофрукта его 20% дневной нормы), железа (18%), фосфора (14%), кальция и некоторых других элементов. Кроме того, в этом сухофрукте немало витаминов, среди которых A, C, а также витамины группы B.

Несмотря на обилие сахаров в изюме, этот сухофрукт обладает не таким высоким гликемическим индексом. Чем он ниже, тем более постепенно переваривается продукт, что позволяет избежать скачков уровня сахара в крови. Гликемический индекс изюма находится примерно на отметке 55, это значение считается чуть ниже среднего показателя.

Кроме того, изюм оказывает положительное влияние на пищеварительную систему благодаря содержанию в нем винной кислоты, которая позволяет сбалансировать микрофлору кишечника. В сочетании с клетчаткой, которая в больших объемах присутствует в изюме, это дает еще более ощутимый эффект, поскольку она также благотворно влияет на работу пищеварительной системы.

Изюм может быть полезен не только в повседневной жизни, но и при занятиях спортом. Этот сухофрукт дает много энергии за счет натуральных сахаров, содержащихся в изюме. Это свойство поможет тем, кому необходимо набрать вес или мышечную массу без вреда для здоровья.

В других же случаях (например, если энергия не расходуется, как при занятиях спортом) обилие углеводов может, наоборот, стать негативным фактором: углеводы преобразуются в жировые отложения. Кроме того, изюм на 60% состоит из сахара. Это не тот сахар, который добавляют в сладости и газировку и который мы привыкли считать вредным, а натуральный, что, впрочем, не говорит о том, что его стоит есть в больших количествах. Умеренность позволит вам сохранить и фигуру, и здоровье.

Говоря о других недостатках изюма, нельзя не отметить, что в нем часто содержатся сульфиты. Это вещества, которые используются для сохранения цвета и продления срока годности изюма. Особенно сильно влияние сульфитов на золотистый изюм - поскольку его название должно отражать внешний вид. Другие сорта изюма могут также содержать щелочь, которой обрабатывают виноград, чтобы он быстрее засушился, а к некоторым и вовсе применяют сернистый газ.

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