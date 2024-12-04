Суп «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон сообщила, что тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг" внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Ее заявление опубликовано на сайте правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы министерства, решение о внесении "Том Ям Кунг" в список ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19-й сессии, которая проходит в городе Асунсьоне в Парагвае.

Министр пояснила, что название "Том Ям Кунг" происходит от сочетания трех слов: "вареный", "креветка" и "вода", что иллюстрирует способ приготовления этого блюда.