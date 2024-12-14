Шеф-бармен поделилась рецептом безалкогольного «белого» глинтвейна

Приготовить глинтвейн можно не только на красном вине, но и на безалкогольном белом. Об этом "Газете.Ru" рассказала шеф-бармен кафе "Публика" Татьяна Ильина, предложившая авторский рецепт "белого" глинтвейна с джемом из тыквы и апельсина, передает Day.Az.

"Для приготовления одной порции потребуется 125 мл белого безалкогольного вина. Если хочется напиток кислее - сорт Совиньон, а если помягче - Пино Гриджио. А также из ингредиентов нужны 15 г джема из тыквы и апельсина и 40 г пены из лимонного курда - заварного крема", - поделилась она.

Ильина также объяснила, как подготовить лимонный курд: нужно взбить яичный белок без желтков, сахар, лимонный сок и безлактозное сливочное масло.

"Вино и джем смешиваем, нагреваем до комфортной, горячей температуры, сверху ложкой выкладываем лимонный курд", - заключила шеф-бармен.

До этого директор барного департамента сети кофеен "Шоколадница" Ирина Макалева рассказала, как приготовить глинтвейн с черной смородиной. Она также подчеркнула, что стоит выбирать вина, которые содержат минимальное количество добавок и сахара.