Женщина приготовила кекс с мышьяком на Рождество и отравила родственников

В Бразилии женщина приготовила кекс с мышьяком и отравила своих родственников, передает CNN.

Как передает Day.Az, семья из города Торрес в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны отравилась в канун Рождества. В полиции рассказали, в момент подачи рождественского кекса за столом находились семеро человек, шестеро из которых попробовали блюдо, приготовленное невесткой одной из жертв. Как уточняется, женщина не стала есть испеченный ей кекс, остальные отравились и попали в больницу.

6 января стражи порядка задержали подозреваемую, к настоящему времени ей уже предъявлены обвинения. 60-летняя пострадавшая и ее 10-летний внучатый племянник по-прежнему находятся в отделении интенсивной терапии. Судмедэксперты нашли большое количество мышьяка в желудках трех жертв, которые не сумели оправиться после трапезы.

Во время пресс-конференции представители полиции заявили, что яд был подмешан в муку, использовавшуюся для приготовления кекса. Концентрация мышьяка в ней в 2700 раз превышала допустимую норму, что заставило экспертов исключить возможность случайного пищевого отравления.