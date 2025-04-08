Названа неожиданная польза семечек

Семена подсолнечника, тыквы, кунжута и чиа содержат вещества, которые защищают клетки от старения, заявила диетолог Джил Нассинов. Неожиданную пользу семечек она назвала изданию HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диетолог уточнила, что семена помогают продлить молодость не только тела, но и мозга. По ее словам, сохранению когнитивных функций способствуют жирные кислоты омега-3, которые содержатся в семечках.

Также полезными, но менее калорийными вариантами перекуса эксперт назвала любые ягоды и водоросли нори. Она пояснила, что ягоды помогают бороться с воспалениями, так как являются мощными источниками антиоксидантов. По ее словам, нори тоже оказывают противовоспалительное действие, а также содержат много йода и других полезных веществ.