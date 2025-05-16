Названа «безопасная» доза пива в неделю

Популярность пива растет, и поднимается много вопросов о его влиянии на здоровье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, диетолог Виктория Гаврилова напомнила, что даже у этого напитка, на первый взгляд безобидного, есть свои ограничения.

По словам диетолога, в пиве действительно есть биофлавоноиды - антиоксиданты, которые могут принести пользу. Но на этом "плюсы" заканчиваются.

Вместе с полезными веществами напиток содержит большое количество калорий и алкоголя, что делает его потенциально опасным при регулярном употреблении.

Большинство экспертов считает, что безопасная доза пива - не больше 0,33 литра в неделю. Однако даже небольшие объемы в долгосрочной перспективе могут негативно сказаться на печени и нервной системе.