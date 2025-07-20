Названы опасные для употребления в жару продукты и напитки

Аномальная жара летом становится серьезным испытанием для организма. В такие дни особенно важно следить за своим рационом. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала секреты правильного питания в пекло, предупредив о смертельной опасности некоторых продуктов и напитков, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- В жаркую погоду жирная и жареная пища противопоказана, так как она увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Для ее усвоения требуется больше ферментов поджелудочной железы и желудка, при этом на все это выделяется энергия, которая приводит к дополнительному нагреву тела. Замечали же: поел жирненького - и согрелся, - объяснила она.

Врач предостерегла от употребления острых блюд, алкоголя, кофеина, соков и энергетиков, сообщает Life.ru.