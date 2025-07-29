Развеян миф о питании по группе крови

Теория о связи группы крови с оптимальным рационом является ярким примером псевдонауки. В действительности генетически обусловленные признаки крови не влияют на усвоение питательных веществ. Об этом "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве "+Я" Павел Трахтман, передает Day.Az.

Ученый объяснил, что диета по группе крови - это система питания, разработанная американским доктором Питером Д'Адамо. Он предположил, что пищевые предпочтения и образ жизни предков людей были связаны с группой крови: у охотников и собирателей была одна группа крови, у земледельцев - другая, а у кочевников - третья.

"Теория Д'Адамо появилась почти 30 лет назад, но никаких серьезных исследований, которые подтвердили бы ее, нет. Группа крови определяется антигенами на поверхности эритроцитов и не влияет на усвоение белков, жиров или углеводов", - рассказал "Газете.Ru" эксперт.

Специалист отметил, что обладателям всех групп крови при составлении рациона важно руководствоваться одинаковыми принципами: соблюдать баланс нутриентов, учитывать возраст, пол, уровень активности и хронические заболевания, готовить из качественных продуктов и соблюдать график приемов пищи.

"Отличный пример того, что рекомендации по составлению рациона универсальны - так называемая "диета донора". За сутки перед сдачей крови важно избегать жирного, острого и копченого, а также молочных продуктов, яиц, авокадо. Эти рекомендации едины для всех, независимо от группы крови - и связаны с тем, что некоторые продукты влияют на свойства крови и могут помешать разделению ее на компоненты", - заключил ученый.